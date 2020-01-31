Milyonluk ayaklar sakata gelmesin

BUGÜN NELER OLDU

Sporcu sakatlıklarının önemli bir bölümünü kas sakatlıkları oluşturuyor. Özellikle futbolda milyonlarca dolarlık değere sahip profesyonel oyuncuların kas sakatlıklarını dünyanın küçük bir EMG cihazıyla önleyen Neurocess girişimi dünyaya açılıyor.Profesyonel sporcularda sıkça görülen kas sakatlığının önüne geçmek mümkün. Geliştirdikleri ağa bağlı EMG cihazıyla kas sakatlıkları oluşmadan ölçülebilir verilerle önlenmesini sağlayan Neurocess girişimi özellikle profesyonel sporcuların sağlıklı bir şekilde spor hayatına devam etmesini sağlıyor. Geçtiğimiz yıl 250 bin dolar melek yatırım desteği alan girişim bu yatırımı yurtdışına açmak için kullanılacak.Özellikle İngiliz futbol kulüplerinin yanı sıra Türkiye'den de kulüpler çözümü kullanıyor.Türkiye'de büyük kulüplerin bu tür girişimcilerle çalışma deneyimi fazla yok. Ancak girişimcilere güvenip programı uygulamaya niyetiniz varsa, başarılı oluyorsunuz. Neurocess antrenman boyunca profesyonel sporcuların kas aktivitelerini takip ederek antrenman performansını arttıran ve sakatlık riskini azaltan EMG teknolojisi geliştiriyor. Sporcu kaslarının kasılma miktarı, gücü, yorgunluğu, dengesi gibi verileri antrenörle eş zamanlı paylaşıyor. Böylece oluşabilecek sakatlıklar için önlem alınıyor.