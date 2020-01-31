Riskli binaya lazerle anında teşhis

Elazığ'daki depremin ardından hasar tespit çalışmaları tam gaz devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tasarlanan 'lazer tarayıcı cihaz' yıkılacak binayı anında tespit ediyor.



DÜNYADA TEK

Sistemin dünyada sadece Türkiye'de uygulandığını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Mobil test laboratuvarımızı 2019'da Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olaydan sonra tasarladık. Bu araç vasıtasıyla biz herhangi bir acil durumda içindeki bütün cihazlarla olay mahalline intikal ediyoruz ve zemin, beton, demir hatta demirdeki korozyon gibi bütün özelliklerini içindeki cihazlarla herhangi laboratuvara gitmeden olay yerinde hızlıca tarayabiliyoruz" diye konuştu.







Sahada, deprem bölgesinde veya riskli bir alanda mobil test istasyon aracıyla her türlü çalışmayı yapabileceklerini belirten Bakan Kurum, bu araçlardan iki tane olduğunu söyledi. Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Elazığ'da arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazın üzerinde binin üzerinde kişi vardı. O yüzden enkaz altındaki kurtarma faaliyetini hızlı bir şekilde yürüteceğiz ama bunu da emniyetli bir şekilde yapmamız lazım. Bu labaratuvarda binayla alakalı tüm testleri binanın röntgenini çekmek için hızlı bir şekilde veri akışını burada sağlayabiliyoruz."



SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Bakanlık ekipleri sahada elde ettikleri verilerin mobil ve web yazılımlarına girişini yapıyor. Böylece işlemlerin tüm basamağı elektronik veri olarak depolanıyor. Elde edilen veriler yazılım üzerinde analiz ediliyor. Yazılımın verdiği sonuç doğrultusunda binaya "risklidir" ya da "riskli değildir" kararı veriliyor.



Mobil test laboratuvarında hangi cihazlar bulunuyor?

1. ULTRASONİK GEÇİŞ HIZI TEST CİHAZI: Betonarme yapıya ultrasonik dalgalar göndererek mevcut yapı hakkında bilgi veriyor.

2. PROFOMETER: Donatı değerlendiriliyor, korozyon analizi yapılıyor.

3. GEORADAR: Yeraltındaki mevcut yapıları tespit ederek haritalarını çıkarıyor.

4. WINDSOR PROBE TEST SİSTEMİ: Sertleşmiş betonun batma direnci üzerinden mukavemet tayini yapıyor.

5. JAMES BOND TEST MK 3: Betonun çekme mukavemetiyle basınç mukavemetini ilişkilendirerek betonun mukavemetini belirliyor.

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