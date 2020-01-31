Tarım diyarı Hatay çelik ihracatında sanayi kentlerini solladı

Türkiye'de turunçgil, pamuk, zeytin ve bazı meyve sebzelerin üretiminde üst sıralarda yer alan Hatay, geçen yıl 2018'e göre çelik ihracatını yüzde 1,27 artırarak 1 milyar 658 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Bereketli Amik Ovası'nda yetiştirilen tarımsal ürünleriyle bilinen Hatay, Türkiye'nin çelik ihracatında da adından söz ettiriyor.

Geçen sene İstanbul'un ardından çelik dış satımında 1 milyar 658 milyon 83 bin dolarla ikinci sırada yer alan Hatay, 2018'e göre çelik ihracatını yüzde 1,27 artırarak bu alanda Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi kentlerin iki katından fazla döviz girdisi sağladı.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın Türkiye'nin önemli tarım ve ticaret kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin "lokomotif" sektörlerinden demir çelik sanayisinin oluşturduğu katma değerin önemine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hatay, İskenderun bölgesinde demir çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, ham çelik üretiminde önemli başarılar göstermiştir. Ayrıca yassı çelik üretiminde Hatay'ı Türkiye genelinde ilk sıraya taşımıştır. Önümüzdeki günlerde de İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarının tamamlanmasının ardından sektörün güçleneceği, üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinin artacağı da tahmin edilmektedir. Bölgemizin, yapılacak yeni yatırımlarla daha da gelişeceğine, yerli ve milli üretime katkı sağlayacağına ve ülkemizin uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracağına inanıyoruz."

Yılmaz, oda olarak her zaman bölgeye değer katacağına, fayda sağlayacağına inandıkları projeleri araştırdıklarını ve bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.