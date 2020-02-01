700 bin işçiye ikramiye verildi

Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin ilave tediye (ikrâmiye) ödemeleri dün başladı. İkramiyelerin ilk bölümü işçilerin hesaplarına yatırıldı. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 915 lira ilave tediye ödenecek. Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ödenen ilave tediye, kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de verilecek. Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksitinin bugün (dün) ödeneceğini belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikinci taksitin ise 22 Mayıs 2020'de hesaplara yatırılacağını duyurdu. Yeraltı maden işçilerine bu yıl ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2020'de ödeneceğini kaydeden Selçuk, "Bizler alın terinin, emeğin değerini bilen bir milletin evlatlarıyız. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Yasayla güvence altına alınan ilave tediye hakkından bütün kamu işçileri yararlanıyor. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Bu yılın ilk taksiti olan Ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödeniyor. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor.

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