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İHA SONGAR güvenlik güçlerine teslim edildi

Başkanı , /Mikro İHA Projesi kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:22 ABONE OL
Silahlı mini İHA SONGAR güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Silahlı Mini/Mikro İHA Projemiz kapsamında geliştirilen SONGAR silahlı drone sistemlerinin güvenlik güçlerimize teslim edildiğini belirterek özelliklerini şöyle sıraladı:

"5,56 kalibreli makinalı tüfek, 200 mermi taşıma kapasitesi, Gece ve gündüz operasyon desteği, 0-10 km operasyonel menzil, Üretici: Asis A.Ş."

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Silahlı mini İHA SONGAR güvenlik güçlerine teslim edildi
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