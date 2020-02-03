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bir günde 8 milyar dolar kazandı

Dünyanın en zengin insanı 'un kişisel serveti, kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar (48 milyar TL) arttı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:31 ABONE OL
Jeff Bezos bir günde 8 milyar dolar kazandı

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos bir günde servetini sekiz milyar dolar (48 milyar TL) artırdı. Amazon Perşembe günü, Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklamıştı.

Eylül-Aralık döneminde 3,3 milyar dolar kâr elde ettiğini duyuran şirketin 2 milyar dolar civarında kâr açıklaması bekleniyordu. BBC Türkçe'nin haberine göre; bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri Cuma günü yüzde yedi civarında yükseldi. Cuma günü bir ara Amazon'un piyasa değeri 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

YÜZDE 12 HİSSESİ VAR

İnternet perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a ait. Bezos'a ait hisselerin değeri, Cuma günü 115,6 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu. Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararı almıştı. Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos almıştı.

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Jeff Bezos bir günde 8 milyar dolar kazandı
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