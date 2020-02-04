Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bağış tartışmalarına açıklık getirdi

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, son dönemde Türk Kızılayı ve kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kızılay'a 2015'ten 2019'a kadar geçen sürede sadece 5 iş adamı ve 11 şirketin özel şart öne sürerek bağış yaptığını kaydeden Kınık, "Bu da sözünü ettiğim 5 yıllık dönemde kurumumuza bağışlanan toplam 10 milyar TL'lik bağış rakamı içerisinde sadece 50 milyon 852 bin TL civarındaki kısmı kapsamaktadır. Toplanan yaklaşık 10 milyar TL tutarındaki bağış ve fon gelirlerimizin bugün tartışmaya konu olan 'özel şartlı bağış' gibi yapılmış olanlarının toplam adedi bir elin parmaklarından azdır. Bu özel şartlı yardımlar, ağırlıklı olarak burs yardımıdır. 50 milyon TL'nin yaklaşık 8 milyon TL'si öğrencilere destek, 7 milyon TL'si okul yardımlarına destek, yaklaşık 3 milyon TL'si şehit ailelerine destek, yaklaşık 30 milyon TL'si ise yurt yapımı için bağışlanan paralardır. Bize ve bağışçılarımıza yöneltilen 'vergi aklamak ya da vergi kaçırmak' gibi tartışmalara bir açıklama getirmemiz gerekirse 10 milyar TL'nin içerisinde özel şartlı yardımların oranı sadece binde 5'tir. Bu faaliyetlerimizin ise çok küçük bir kısmı paydaşlarla yürütülmüştür" ifadelerini kullandı.



"BAŞKENTGAZ UZUN YILLARDIR KIZILAY'A DESTEK VERİYOR"



Kızılay'ın vergi kaçırmak isteyen şirketlere aracılık ettiği iddiasının son derece çirkin bir iddia olduğunu kaydeden Kerem Kınık, BaşkentGaz ve Ensar Vakfı ile ilgili tartışmalara şu sözlerle açıklık getirdi:



"BaşkentGaz, Kızılayımızın düzenli ve sürekli bağışçısıdır. Uzun zamandır Kızılay üzerinden öğrencilere burs, şehit ailelerine destek vermektedir. Bağışçımız kendi isteği doğrultusunda isminin faydalanıcılar tarafından bilinmemesi için Kızılay'ı aracı olarak kullanmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye'de sadece Kızılay'a ve Yeşilay'a verilen bir vergi imtiyazı bulunmaktadır. Yani Kızılay'a yapılan yardımlar, vergi mükelleflerinin matrahlarından tamamen düşürülebilir. Burada vatandaşlarımızın aklına takılan ya da eleştirilere konu olan husus, BaşkentGaz'ın Kızılay'a verdiği bağışla aslında devletten vergi kaçırdığı ithamıdır. Bu iddia gerek bağışçımızı, gerekse Kızılay olarak bizleri çok üzmüştür. Resmi mali raporlarına bakacak olursak BaşkentGaz'ın 2018 vergi matrahları incelendiğinde Kızılay'a yapmış olduğu yardımların yüzde 5 bareminin altında olduğu görülecektir. BaşkentGaz bu bağışı doğrudan Ensar Vakfına da yapsa, doğrudan Kızılay'a da yapsa devlete verdiği vergide bir değişiklik olmamaktadır. Yani BaşkentGaz, Kızılay'a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kızılay ağırlıklı olarak vatandaşlarımızın bireysel olarak yapmış olduğu, o küçük ama çok kıymetli katkılarından beslenmektedir."



"MERKEL KIZILAY'A GÜVEN DUYMASA 25 MİLYON EURO BAĞIŞA İZİN VERMEZDİ"



Kızılay'ın gerek yurt içi, gerekse yurt dışında çok sayıda kurum tarafından denetlendiğini anlatan Kınık, "UNICEF, UNDF, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü, Dünya Gıda Programı, Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu, Alman, Norveç ve Lüksemburg Kızılhaçları, Katar, Charity, Kral Selman Vakfı, ABD Mercy gibi uluslararası onlarca kuruluş Kızılay'a fon sağlamaktadır. Bu saydığımız kurumlara hesap verebildiğimiz için uluslararası standartlarımız nedeniyle bu bağışlar yatmaktadır. Avrupa Birliği her elini kolunu sallayana destek veren bir kuruluş değildir. Birleşmiş Milletler her isteyene o parayı vermez. Almanya Şansölyesi Angela Merkel bizzat benimle telefonda görüşerek, İdlib'teki Kızılay çalışmalarına 25 milyon euro destek sağladı. Alman hükümeti, Türk Kızılayı'nı itibarlı bir paydaş seçti ve yardım verebileceğini gördü. Yukarıda saydığım kuruluşların tamamı, Kızılay'ın bağımsız denetim raporlarını görmektedirler. Dünyanın en büyük bağımsız denetim kurumlarından biri olan Deloitte, Kızılay'ı düzenli olarak denetlemekte ve bunu kamuoyuyla paylaşmaktadır" dedi.

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