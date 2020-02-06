Son dakika haberi: Kredi faiz oranlarında son durum! Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi kullanmak isteyenler son dakika kredi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. 2019'da kamu bankalarının öncülük ettiği ve özel bankalara da sıçrayan ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarındaki indirimler ile birlikte binlerce vatandaşlar hem ev - hem de otomobil sahibi olmuştu. Vatandaşlar da yeni yılda bankalardan yeni kampanyalar bekliyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99