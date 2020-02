Yerli ‘Bitki Fabrikası’ üretime başladı

Dünya nüfusunun hızla arttığı ve tarım alanlarının giderek daraldığı günümüzde sağlıklı, sürekli ve sabit fiyatlı gıda temin etme çalışmaları da giderek önem kazanıyor. Gıda saklama ve işleme sektöründe faaliyet gösteren Cantek Group, üretimde yenilikçi bir girişime imza atarak, Avrupa'nın aktif en büyük bitki fabrikasını kurdu. Tesisle, Türkiye uzayda tarım yapma teknolojisine sahip ülkeler arasına da girdi.Topraksız ve güneş görmeyen kapalı alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak üretim yapılan FARMİNOVA Bitki Fabrikası'nda, hiçbir zirai mücadele ilacına gerek duyulmadan doğaya ve hiçbir canlıya zarar vermeden 365 gün, 24 saat üretim gerçekleşiyor.Yapay zekâ ile yönetilen ve yüzde 100'ü Cantek Grup ürünü olan bitki fabrikası ile grup, Türkiye'de ve dünyada 4'üncü tarım devriminin de kapılarını açıyor. Gıda üretme, saklama ve işleme alanındaki uluslararası tecrübesi ile Cantek Grup'un yapımını gerçekleştirdiği Avrupa'nın en büyük bitki fabrikası hakkında SABAH'a bilgi veren Cantek Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca şirketin tarım devrimine, insanlığın geleceğine ve gıda güvencesine katkı sağladıklarını söyledi.Bitki fabrikalarında, 365 gün 24 saat düzgün ve sabit fiyatlı gıda temini yapılabildiğini ve gıda temininde artık spekülatif fiyatlara son verilebileceğini belirten Karaca, "Yani bir gıda bundan sonra bir keresinde bir lira, bir keresinde 10 lira olmayacak. Fiyatı her zaman 2 lira olacak. Tüketici de bütçesini ona göre ayarlayarak pahalılıktan şikâyet etmeyecek. O ürün 365 gün 24 saat aynı kalitede, aynı fiyattan piyasada bulunabilir olacak" dedi.Tarım ürünü elde etmek uğruna gereğinden fazla tarım arazisinin işgal edildiğini, çok fazla tarım ilacı kullanımı nedeniyle sağlıksız ürünler elde edildiğini ve bunun da atık sularla çevreye zarar verirken canlı hayvanların yaşam alanlarını bozduğuna dikkati çeken Can Hakan Karaca, Türkiye ve dünya tarımında yepyeni bir dönemin başladığı söyledi.

