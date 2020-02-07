Kredi faiz oranlarında son dakika indirimi! Akbank, Ziraat, Halkbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki olumlu ivme kredi faiz oranlarına yansıdı. Ziraat Katılım'ın konutta finansman oranını 0.79'a indirmesinin ardından özel bankalardan Akbank da harekete geçerek konut kredisi faiz oranının 0.95'e indirdiğini son dakika olarak duyurdu. Akbank'tan yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik" denildi. Özellikle ev sahibi olmak isteyenler haber sonrası internet üzerinden araştırmalarını yoğunlaştırarak kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Peki ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları listesi...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.45

Taşıt kredisi: 1.07

Konut kredisi: 0.95