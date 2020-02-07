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Kredi faiz oranlarında indirimi! , Ziraat, konut - taşıt - faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları araştırmaları sürerken konuyla ilgili 'tan müşterilerine müjdesi geldi. Akbank, faizini tüm tutar ve vadelerde 0.95'e çektiğini duyurdu. Söz konusu haber sonrası konut - taşıt - faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Diğer yandan uzmanlar ekonomide yaşanan olumlu ivmenin diğer bankalara da etki edeceğini ve kredi faizlerinde genel bir düşüşe gidilebileceğini belirtiyor. İşte , Akbank, İş Bankası, , Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları listesi...

Giriş Tarihi: 7.2.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 12:00 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimi! Akbank, Ziraat, Halkbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki olumlu ivme kredi faiz oranlarına yansıdı. Ziraat Katılım'ın konutta finansman oranını 0.79'a indirmesinin ardından özel bankalardan da harekete geçerek faiz oranının 0.95'e indirdiğini olarak duyurdu. Akbank'tan yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren vade ve tutar ayırmaksızın konut kredisi faiz oranımızı yüzde 0,95'e indirdik" denildi. Özellikle ev sahibi olmak isteyenler haber sonrası internet üzerinden araştırmalarını yoğunlaştırarak kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. Peki ihtiyaç - taşıt - ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor?

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları listesi...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.49
: 1.45
: 1.07
Konut kredisi: 0.95

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimi! Akbank, Ziraat, Halkbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar?
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