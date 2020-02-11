Koronavirüs porselen siparişlerini Türkiye’ye kaydırdı

Koronavirüs salgını Türkiye'yi sipariş merkezi yaptı. Dünyanın en büyük porselen fuarlarından Almanya'daki Ambiente Fuarı'nda Güral ailesinin porselen işinin başında olan üyeleri Sema Güral Sürmeli ve Gülden Güral, koronavirüs dolayısıyla üretici firmaların panikle alternatif pazara yöneldiklerini, siparişlerin de ciddi oranda Türkiye'ye kaydığını belirtti. Güral kardeşler, en son yaptıkları ek tesis yatırımıyla siparişleri almaya hazır olduklarını söyledi.Kütahya'da 5 fabrikada 120 milyon parça kapasiteyle porselen ürettiklerini belirten Sema Güral Sürmeli, babası Nafi Güral'ın şirkette 'kriz' lafını yasakladığını, her zaman negatif olanı pozitif hale çevirme çabasında olduklarını söyledi. Sürmeli, "Porselen işimizde 1.400 kişi çalışıyor. Bugüne kadar hep krizleri fırsata çevirdik. Çin'deki durum da böyle. Bir ülkenin sıkıntısı başka bir ülkeye avantaj sağlayabiliyor" dedi. Gülden Güral ise, "Avrupa ve ABD büyük montanlı bir üretim istediğinde Çin'den sonra başvuracağı ilk ülke Türkiye. Böyle de oldu. Siparişler hızla Türkiye'ye kayıyor. Hatta fuarda Fransız bir şirket stoklarımızın tamamını almak istediklerini söyledi" ifadelerini kullandı.Tek yaşam arttıkça çok parçalı yemek takımlarının yerini tek parçalı ürün satışlarının aldığının altını çizen Sürmeli, "Bu eğilim Horeca dediğimiz hotel, restoran, cafe pazarını büyüttü. O yüzden Horeca kanalına ağırlık veriyoruz" dedi. Yemek programlarının da satışlara büyük katkısı olduğunu ifade eden Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Müzeyyen Şirin ise, "Ev hanımları blogger oldu. Hiç kullanılmayan supla tabaklar sunumlar için tercih edilir hale geldi. Artık sunum yemeğin kendisi kadar önemli" diye konuştu.NG şirketlerinin kurucusu Nafi Güral ise Antalya'daki otel projesinin Mart 2021'de tamamlanacağını söyledi. Sapanca'da ikinci otellerinin temelini attıklarını belirten Güral, "200-250 milyon lira civarında yatırım yapacağız. Basın Expres'teki otel yatırımımız devam ediyor. Marriot markası ile anlaştık, Bodrum'da da eski bir oteli aldık. 2 yıl sonra da orada yatırıma başlayacağız" dedi.Etlerin üzerine tuz atma hareketiyle (saltbea) dünyaca ünlü hale gelen Türk kasap ve şef Nusret'in tuzu da marka oluyor. Sema Güal Sürmeli, Kütahya Porselen olarak Nusret'in tuzluklarını tasarladıklarını kısa süre içinde tuzların da market raflarında satılmaya başlanacağını söyledi. Sürmeli, "Tuzlukların üzerinde Nusret yazmayacak ama siyah ve şık bir tasarımla rafta olacak" ifadelerini kullandı.Şirket, Naturacream, Meitterteich 1400 ve Kütahya Porselen Gastronomi stantlarıyla katıldığı fuarda Aura ve Ayla koleksiyonlarını sergiledi.

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