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sorgula! evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evinde hasta ve engelli kişiler bulunan maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşların aldığı ödenek ile ilgili olarak son zamanlarda yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne yapılan başvuru sonrasında verilen bu ücreti almak için sağlık kurullarından rapor alma şartı bulunuyor. Ayrıca hanede yer alan kişilerin geliri de önemli bir etken. Peki, 14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.2.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 15.2.2020 14:02 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli kişi olan vatandaşlara verilen ödenek evde bakım maaşı son günlerde internet üzerinden yoğun olarak sorgulanmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yatırılan bu tutarı almak için kişilerin başvuru yapması ve engelli bireylerin hastanelerin sağlık kurullarından ağır engelli ibareli sağlık raporu alması, aynı zamanda yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması gerekiyor. Peki, Evde bakım parası yattı mı? 14 Şubat sorgulama ekranı burada!

14 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay yatırılmakta olan bu ücret tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa denir. Haberimizin devamında Şubat ayı evde bakım parası ile ilgili sorgulama işlemini nasıl gerçekleştirebildiğinizi öğrenebilirsiniz…

İşte detaylar...

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgula! 14 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
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