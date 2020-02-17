Haftanın ilk işlem gününde dolar fiyatlarındaki son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yeni haftaya haftanın kapanış seviyesine yakın bir oranla başlayan döviz kuru hakkında en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren döviz kurları hakkında araştırma yapmaya başladılar. Dünyanın gündeminde yer alan koronavirüs sebebi ile de piyasalardaki durum eğey ilgi çekiyor. Buna göre; dolar fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat güncel dolar fiyatları burada!
Alış: 6,0404
Satış: 6,0438
Alış: 6,5491
Satış: 6,5521