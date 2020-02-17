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ne kadar oldu? güncel burada!

güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Değişen grafiği merak eden vatandaşlar en doğru bilgiye ulaşmak için arama motorlarında “ bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. ’a 6.0527 liradan başlayan dolar kuru, piyasalarda uzun zamandır gündemde olan corona virüs gelişmeleri sebebi ile de yakından takip ediliyor. Yaşanan son dakika hareketliliğe göre ? 17 Şubat güncel ne kadar?

Giriş Tarihi: 17.2.2020 09:33 ABONE OL
Dolar fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat güncel dolar fiyatları burada!

Haftanın ilk işlem gününde dolar fiyatlarındaki son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Yeni haftaya haftanın kapanış seviyesine yakın bir oranla başlayan döviz kuru hakkında en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren döviz kurları hakkında araştırma yapmaya başladılar. Dünyanın gündeminde yer alan koronavirüs sebebi ile de piyasalardaki durum eğey ilgi çekiyor. Buna göre; dolar fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat güncel dolar fiyatları burada!

DOLAR FİYATLARI 17 ŞUBAT 2020

Alış: 6,0404

Satış: 6,0438

EURO FİYATLARI 17 ŞUBAT 2020

Alış: 6,5491

Satış: 6,5521

piyasalar
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Dolar fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat güncel dolar fiyatları burada!
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