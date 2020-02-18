Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat güncel anlık altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum arama motoru Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Son dönemde altının gram fiyatındaki yükseliş devam ediyor. İlkbahar ve yaz aylarına denk gelecek düğünler öncesinde vatandaşlar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz...

18 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altına olan talep de arttı. Gram altın bu sabah 308,73 TL'den alınırken 308,80 TL'den satılıyor. Gram altın son dönemde düğünlerde de gelin ve damada armağan ediliyor.