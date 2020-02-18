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Son dakika: Bugün gram ve çeyrek ne kadar oldu? 18 Şubat güncel anlık altın fiyatları...

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri doğrultusunda sabah saatlerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 18 Şubat altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Toplumsal değerler ve ortak hafızanın oluşturduğu kültür herkes için çok önemlidir. Bizim kültürümüzde de farklı bir yeri olan altın hem uzun vadeli birikim aracıdır hem de düğün, sünnet, nişan gibi törenlerde akla gelen ilk armağandır. İşte 18 Şubat Salı güncel gram ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat güncel anlık altın fiyatları...

Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum arama motoru Google'da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Son dönemde altının gram fiyatındaki yükseliş devam ediyor. İlkbahar ve yaz aylarına denk gelecek düğünler öncesinde vatandaşlar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel altın fiyatlarını bulabilirsiniz...

18 ŞUBAT GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altına olan talep de arttı. Gram altın bu sabah 308,73 TL'den alınırken 308,80 TL'den satılıyor. Gram altın son dönemde düğünlerde de gelin ve damada armağan ediliyor.

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Son dakika: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat güncel anlık altın fiyatları...
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