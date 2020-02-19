TOKİ kuraları hakkında son dakika açıklaması geldi! 2020 TOKİ kura çekimi ne zaman nerede yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ kuraları için başvurusüreci 16 Aralık 2019'da başlamıştı, 15 Ocak 2020'de sona eren başvurulardan sonra on binlerce vatandaş 2020 TOKİ kuraları ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul'un Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy'de sosyal konut kura çekimlerinin tarihleri belirtildi. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre daireler İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuranların sayısı 1 milyon 211 bin 518 olarak bildirildi.

2020 İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? İŞTE TARİHİ...

Binlerce kişinin beklediği TOKİ kura çekimi, 117 bin 650 kişinin başvurduğu Tuzla çekilişi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak. Tuzla'da 5 bin 750 konut ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlara verilecek.

Arnavutköy'de yapılacak TOKİ kuraları için kura çekimi 18 Mart'ta yapılacak. Arnavutköy'de 3 bin 750 konut için kura çekilecek.

Başakşehir'de ise 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi yapılacak.

ANKARA, GAZİANTEP, TRABZON, SAKARYA, ANTALYA, KOCAELİ, ŞANLIURFA, İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

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