Vize muafiyeti 1 milyon kişilik katkı sağlar

BU yıl 58 milyon turist hedefi koyan Turizm Bakanlığı, bu hedefler doğrultusunda arka arkaya stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Bu yönde yapılan son çalışma ise dün açıklandı. Dışişleri Bakanlığı, dün 6 ülkeye vize muafiyeti sağlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve İngiltere vatandaşlarına, 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde 90 gün vize muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı" denildi. Turizm potansiyelinin artırılmasının hedeflendiğini belirtilen açıklama, sektörde büyük heyecan yarattı. Turizmciler, "Çift haneli büyüme beklediğimiz bu pazarlarda alınan kararla birlikte ilave yüzde 10'luk bir artış öngörüyoruz. Toplam artış yüzde 20'yi bulur" dedi. Geçen yıl 5.5 milyon kişinin geldiği 6 ülkeden yüzde 20'lik artışla birlikte ilave 1 milyon turist bekleniyor.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, son yıllarda bu 6 pazarın artış trendine girdiğini belirterek, "Kararla birlikte Polonya'nın en büyük acentelerinden biri nisandan itibaren ek uçak koymaya karar verdiğini söyledi. Diğer pazarlarda da çift haneli büyüme bekliyoruz. Dünya turizm hareketinin belirsizliği konuşulurken bu kararı alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Turizm Bakanı'mıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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