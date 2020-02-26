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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Şubat 2020 Çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet ve gram son dakika haberi!

Güncel piyasalara hakim olan yükseliş trendi sürerken son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. Tam bu noktada, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta ortasında da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın şu an alınmalı yoksa satılmalı mı? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz. İşte, 26 Şubat 2020 Çarşamba bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 11:41 ABONE OL
Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Şubat 2020 Çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatları son dakika haberi!

Piyasalar için haftanın üçüncü işlem günü yaşanırken son dakika değişimleri de devam ediyor. Bilindiği gibi, bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Özellikle hafta başından bu yana çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna neden oluyor. Durum böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Şubat sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 26 Şubat 2020 Çarşamba gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 26 ŞUBAT 2020

Haberimizden, 26 Şubat 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Şubat 2020 Çeyrek, tam, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatları son dakika haberi!
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