OYAK, Total ve M Oil’i devralıyor

ORDU NAMAZ VAKİTLERİ

ORDU Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil'i Demirören Holding'den devralmak üzere Rekabet Kurulu'na başvuru yaptı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, mevcut faaliyet alanlarının dışında yeni fırsatların titizlikle değerlendirildiğine dikkat çekti. Erdem, şirketin faaliyette olduğu sektörlerle entegre büyüyebilecek alanlarda konumlanma politikası doğrultusunda, Güzel Enerji ve M Oil'in ticari kârlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri daha da artırarak sürdürülebilir büyüme adımları atmaya devam edeceğini söyledi.Öte yandan, enerji sektöründeki dönüşümü ve potansiyeli öngören OYAK, tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarının öncü şirketi Milangaz'ı satın almak amacıyla Demirören Holding ile görüşmelerini sürdürüyor. OYAK, 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor. Açıklamada, OYAK'ın, üyelerinin birikimlerini verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve Türkiye'nin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceği kaydedildi.