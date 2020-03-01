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2020 promosyon ücreti ne kadar? ne zaman ödenecek? İşte detaylar

ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2017 yılında imzalanan promosyon sözleşmelerinin Mart ayıyla birlikte sona erdi. Bankalar tarafından yapılan açıklama doğrultusunda maaşlarını 1 Mart 2020’den sonra 3 yıllığına bankaya taşıyan müşteriler, emeklilere promosyon ödemesi yapılacağını belirtti. Hal böyle olunca günün en çok araştırılan konuları arasında 2020 promosyon ücreti ne kadar? ve Emekli promosyonları ne zaman ödenecek? soruları yer aldı. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde bu konulara yer verdik…

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2020 promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman ödenecek? İşte detaylar

Mart ayıyla birlikte promosyon alacak olan milyonlarca emekli araştırmalarını sürdürüyor. Hatırlanacağı üzere promosyon anlaşması 2017 yılında bankalar ve SGK arasında yapılmış ve bankalar, kendi bünyelerine emekli maaşlarını taşıyan vatandaşlara promosyon vermişlerdi. Bu anlaşmanın üzerinden üç yıl geçti. Hal böyle olunca 2020 Mart ayıyla birlikte yeni promosyon anlaşmaları yapılması gerekiyor. Peki, 2020 promosyon ücreti ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar…

2020 PROMOSYON ÜCRETİ NE KADAR? EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyonları ile ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinden ulaşabilir, 'emekli promosyonları ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtını bulabilirsiniz...

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