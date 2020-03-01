Emlak Vergisi ödemesi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Ev ve işyerleri için ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemesi bugün başlıyor. Vergi ödeme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Tarihleri geçiren vergi mükellefleri için ise cezai işlem uygulanacak. Vergi dönemini geçiren mükellefler her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı ödeyecek. Bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödeyecek. Bir binaya paylı mülkiyet durumunda malik olanlar, hisseleri oranında mükellefler sayılıyor. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.Bir gayrimenkulü olduğu halde, hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitler, işsizler ile dul ve yetimler vergiden muaf tutulacak. Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyelerinden yapılıyor. Gayrimenkul başka şehirdeyse internetten ödenebiliyor.