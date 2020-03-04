Schengen sitesi de delik deşik oldu

Sınır hatlarında insanlık suçu işleyen Avrupa'nın, Schengen vizesi sisteminde de skandallar ortaya çıktı. Uygulamadaki açıkları kullanan hackerlar, Schengen'in resmi adresi olan iDATA'yı kopyalayarak AB vizesi almaya çalışan binlerce kişiyi dolandırdı. Azerbaycan merkezli olduğu iddia edilen çete en büyük vurgunu AB'nin vize vermek için istediği banka hesaplarına ait döküm belgeleri üzerinden gerçekleştirdi. Kişilerin hesaplarında para göstermek için sisteme gönderdikleri paralar, dolandırıcıların eline, oradan da yurtdışına gitti. Vize için tapudan kredi kartı ekstresine, evlilik cüzdanından SGK kayıtlarına kadar onlarca mahrem bilgi talep eden Schengen'in zafiyeti büyük tartışma yarattı. iDATA iddaları doğrularken sitesine de dolandırıcılara karşı uyarı metni koydu.







NUMARALAR YÖNLENDİRİLMİŞ!

iDATA sistemini birebir kopyalayan ve arama motorlarında reklam vererek en üst sırada çıkan dolandırıcılar, kendilerini iDATA resmi hesabı ya da bayisi olarak gösteriyor. Çetenin inandırıcılığı iDATA'nın veri tabanındaki bilgilere de ulaşmasından kaynaklanıyor. Resmi kurumlara Schengen başvurusu yapanların dataları bir şekilde dolandırıcıların da eline geçiyor. Kişilerin cep telefonlarına "X nolu başvurunuzla ilgili bilgilendirme" diye mesaj yollayan sahte hesaplar, başvuru sürecini kendi kurdukları çarka yönlendiriyor. Yapılan incelemelere göre, mağdurlara iDATA olarak mesaj atan numaraların birçoğu yabancı ülke vatandaşlarına ait. Sistemde görünen '0212' ile başlayan numaralar ise Azerbaycan merkezli bir adrese yönlendirilmiş durumda.







11 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Dolandırıcılara 8 bin TL kaptıran ve savcılığa şikâyette bulunan A.N isimli vatandaşın ifadesinde şunlar yer alıyor: "iDATA uzantılı bir mail ve telefon mesajı aldım. Vize için hesabımda belli bir miktar para olması gerektiği belirtilerek, verilen adrese para yatırmam istendi. Telefonla da arayıp sordum. Tüm verilerimi doğru aktardılar. Sistemin birkaç gün içinde otomatik geri ödeme yapacağını ifade ettiler. Ben de bu ödemeyi yaptım. Sonra kimseye ulaşamadım."



RESMİ UYARI YAYIMLADI

Konuyla ilgili olarak iDATA da kendi web sitesinden bir uyarı yayımlamış durumda. iDATA'nın bir alt bayisi bulunmadığının ifade edildiği açıklamada şunlara yer verildi: "Bazı kişilerin/kurumların kendilerini iDATA acentesi veya temsilcisi gibi gösterdiği ve bu bağlamda dolandırmak maksadıyla iş teklifi yapıp istihdam sağlamak teklifiyle kişilerin kişisel bilgilerini ve paralarını almaya kalkıştıkları iDATA tarafından tespit edilmiştir. Bu tür iş vaatleri, istihdam teklifleri ve para karşılığında vize alma gibi durumlar karşısında sağduyulu ve dikkatli olmanızı öneririz. Söz konusu teklifler sahte olup, bu tür tekliflerin İDATA ile hiçbir bağlantısı yoktur ve geçersizdir."

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