Şirketlerin ömrü dijital dönüşüm ile uzayacak

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DIJITAL dönüşüm bir teknoloji hamlesi gibi görünse de aslında işletmelerin gelecekte var olmalarını sağlayan bir iş stratejisine dönüşmüş durumda. 20 yıldır 500'ün üzerinde şirkete dijital dönüşüm konusunda destek veren IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk'e göre bu stratejinin şirketlerin yaşam ömrünü uzatan bir anlamı da bulunuyor. IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu'nda SABAH'ın sorularını yanıtlayan Öztürk, "Türkiye'den dünyaya daha fazla sürdürülebilir başarıya imza atan şirket çıkarmak istiyoruz. Dijital dönüşüm bir teknoloji dönüşümü gibi görünse de aslında işletmelerin gelecekte var olmalarını sağlayan ve onlara rekabet avantajı getiren bir iş stratejisidir" dedi.