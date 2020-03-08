Maskede karaborsaya geçit yok

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri'de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronovirüs nedeniyle dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Medikal ve koruyucu malzemelerle ilgili karaborsa oluşmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Varank, bu yıl TÜBİTAK'ın kapılarını 7'den 70'e herkese açacaklarını sözlerine ekledi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise 21'inci yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olduğunu anlattı. KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise şunları söyledi: "Kadınların iş-yaşam dengesini koruyabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak hepimizin görevidir." ASKON Genel Başkanı Orhan Aslan da mülteci politikasıyla Türkiye'nin tüm dünyaya tarihte görülmedik nitelikte dersler verdiğini kaydetti.

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