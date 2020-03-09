Korona kolonyayı bitirdi

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmaya devam etmesine paralel el dezenfektanlarında görülen fiyat artışı vatandaşı kolonyaya yönlendirdi. Uzmanların 80 derecelik kolonyanın da mikrop kırıcı olduğu yönündeki açıklamalarının ardından son 10 gündür kolonyaya talep iç pazarda ikiye katladı. Ülkemizde koronavirüs vakası görünmese dahi önlem almak isteyen vatandaşların kolonya talebinin arttığını belirten sektör oyuncuları, ihracatta da artışların olduğunu belirtti. Gurbetçi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ve virüsün görüldüğü Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden talebin iki kat arttığı aktaran üreticiler, yabancıların ise el dezenfektanına talebi olduğunu anlatıyor.Yeşim Ilgaz Komzetik'in patronu Yavuz Uğurlu, uzman hekimlerin 80 derece limon kolonyasının anti bakteriyel özelliğini anlatmasına paralel iç pazarda talebin ikiye katladığını söyledi. "Bayram dönemlerinde yaşadığımız hareketliliği görüyoruz" diyen Uğurlu, yurtdışından da gelen talebin 10 günde 10 kat arttığını ifade etti. Uğurlu, "Avrupa'da virüsün yayılmasına paralel gurbetçilerin talebi arttı. Yabancılarda ise dezenfektan talebi yüksek" diye konuştu. Hali hazırda fiyatlarda bir artış olmadığını anlatan Uğurlu, "Ancak son 1 ayda saf alkol fiyatları 3 kez zamlandı. Biz bunu fiyatlarımıza yansıtmamak için direniyoruz. Fakat yeni zam gelirse daha fazla karşı koyamayız" şeklinde konuştu.Boğaziçi Kolonyaları'nın Satış Müdürü Murat Toktaş, özellikle sınır komşusu İran'dan son bir haftadır yüksek talep geldiğini ancak sınır kapılarından dolayı sevkiyatta zorlandıklarını söyledi. Toktaş, "İran'a önceden 3-5 koli kolonya ihracatı yaparken bu şimdi bin koliye çıktı. İran'dan gelen talep oldukça yüksek görünse de bu bizim üretimimiz içinde çok küçük bir oran" dedi. Almanya, Hollanda ve Japonya'dan da taleplerin geldiğini anlatan Toktaş, iç pazarda ise talebin çok arttığını kaydetti. Toktaş, "Özellikle perakende kanalında satışlar çok hızlanmış durumda" ifadelerini kullandı.Kapalıçarşı'da kolonya satışı yapan bir esnaf talebin son dönemde arttığını belirterek, "El dezenfektanlarını çok pahalıya satıyorlar. Uzmanlar 80 derecelik kolonyanın da dezenfekte etkisini açıkladıktan sonra talep arttı. Ancak her kolonya 80 derecelik değil. Alırken sormalılar" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili temiz kalabilmiş bir ülke olarak işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırdığını belirterek, "Başarımızı dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım." dedi. Pakdemirli, "Çözülmesi gereken ne varsa çözüyoruz. İş dünyamıza, vatandaşlarımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Gıdada hijyen kalitemiz ispatlandı. Türkiye bu alanda istikrarlı şekilde büyümesini sürdürüyor" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU