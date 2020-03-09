Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek

haberi | Akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek

Koronavirüs nedeniyle hali hazırda dalgalı seyreden fiyatları Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşmazlık nedeniyle dip yaptı. Fiyatların aşağı yönlü seyri petrolde net ithalatçı konumda olan Türkiye’ye yaradı. Gelen bilgilerine göre bu kapsamda pompada salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı benzinde 78, motorinde ise 63 kuruşluk indirim göründü.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.3.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika haberi | Akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek

Son dakika haberi: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 30'un üzerinde değer kaybederek 31 dolarla Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Son dakika: Türkiye'de benzin ve motorinde indirim ne kadar olacak? Petrol fiyatlarında şok tarihi düşüş! | Video

BENZİN VE MOTORİNDE BÜYÜK İNDİRİM

Petrol fiyatlarının bu kadar hızlı bir şekilde düşüş göstermesi Türkiye'de vatandaşın cebini rahatlatacak. Edinilen bilgiye göre 10 mart salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı benzinde 78 kuruş, motorinde ise 63 kuruş indirim yapılacak. İndirimin ardından benzin fiyatları uzun bir süre sonra 6 liranın altına düşmüş olacak.

Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'ye nasıl yansıyacak? İşte uzmanların değerlendirmeleri!

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Akaryakıtta dev indirim! Benzin 78, motorin 63 kuruş düşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA