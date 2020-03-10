Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Trakya'dan müjdeli haber! Yeni doğal gaz bulundu...

haberi: 'dan müjdeli haber! Yeni bulundu...

Türkiye'nin enerjideki tarihi hamleleri meyvesini veriyor. Gelen bilgilerine göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’da yürütülen arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 10.3.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 16:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Trakya'dan müjdeli haber! Yeni doğal gaz bulundu...

Türkiye'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Trakya bölgesinden müjdeli bir haber geldi. TPAO'nun arama çalışmalarında iki noktada daha doğalgaz bulundu.

Yavuz Gemisi Akdeniz'de sondaja başlıyor!

ŞEBEKELERE DOĞALGAZ VERİLECEK

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.

Güneydoğu’da petrol Trakya’da gaz bulundu

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trakya'dan müjdeli haber! Yeni doğal gaz bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA