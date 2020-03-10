Son dakika haberi: Trakya'dan müjdeli haber! Yeni doğal gaz bulundu...

Türkiye'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Trakya bölgesinden müjdeli bir haber geldi. TPAO'nun arama çalışmalarında iki noktada daha doğalgaz bulundu.

Yavuz Gemisi Akdeniz'de sondaja başlıyor!

ŞEBEKELERE DOĞALGAZ VERİLECEK

Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu. Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.