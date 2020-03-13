Altın fiyatları son dakika yukarı yönlü seyrini sürdürüyor! 13 Mart 2020 Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken gün içerisinde "Bugün gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" Şeklindeki sorularına cevap aramaya devam eden vatandaşlar için hazırladığımız haberimizde tüm detaylara değindik. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından yapılan durum değerlendirmelerinde Corona virüsü salgının küresel ekonomiye olan negatif etkileri birçok kişinin sarı metali tercih etmesine neden oluyor. Peki, 13 Mart 2020 bugün güncel ve canlı Altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar…

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin devamında Kapalıçarşı canlı ve güncel rakamlar üzerindeki gelişmelere ulaşabilir A Para sayfası ile gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları gibi tüm detayları takip edebilirsiniz…

İşte son dakika haberi ile ilgili tüm detaylar…