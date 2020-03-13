Stok sat evi yap dönemi

2019'DA

Gayrimenkul sektörü son iki yılı durgun geçirdikten sonra kredi faizlerindeki indirim hamlesiyle yeniden harekete geçti. Uzun vadelerde yüzde 0.79'a kadar gerileyen konut kredisi faizleri tüketiciyi alıma yöneltince, konut üreticileri de yatırım planlarını stoklarına göre yapmaya başladı.Uzun yıllar 'sat-yap' modeli uygulanan konut sektörünün bu modele doğduğunu anlatan Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'dan konut geliştiricilere de tavsiye geldi. Aziz Torun, "Artık 'Stok sat-borçları öde-yeni yatırım yap' dönemi. Eskiden satışlar çok hızlı gidiyordu. Şimdi satışlar doydu. Yatırım amaçlı daire alanlar da piyasaya çıktı ve geliştiricilere rakip oldu. İkinci el satışlar, birinci eli geçti. Benim sektöre tavsiyem, sat-yap yapılacaksa en az yüzde 20 öz kaynakla ihtiyatlı olmaları" diye konuştu. Şu anda Torun Center, Mall of İstanbul ve 5. Levent projelerinde yaklaşık 5 milyar liralık toplam stok bulunduğunu söyleyen Torun, şöyle konuştu: "Satışlardan elde edeceğimiz gelirle yeni yatırımlarımızı başlatacağız. 2023'e kadar projelerimizi tamamlamak öncelikli hedefimiz. 3 yıl içinde 1.7 milyar TL yatırım yapacağız. Yaklaşık 700 daire bulunan 5. Levent ikinci etabını, Paşabahçe otel ve residence ile Kemankeş otel projelerinin yanı sıra Mall of Antalya otel projelerimizi 2023 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz."Üst segmentte stok oluştuğu dönemde Torun Center projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Aziz Torun, "Torun Center'da sıkıntı yaşadık. O dönemde kredi boldu, bankalar bizi yoldan çıkardı. Şimdi uluslararası bir rezidansla anlaşma yapmak üzereyiz. Dönemsel kiralama yöntemiyle markalı rezidans işletmesi yapacağız" diye konuştu.Torunlar GYO, 2019'u 8.5 milyar TL net aktif değer ve 13.8 milyar TL portföy büyüklüğü ile kapattı. Şirketin düzenli gelir kaynağı olan AVM ve ofis kira gelirleri, bir önceki yıla oranla 2019 yılında yüzde 17 artışla 616 milyon TL olarak açıklandı. 5. Levent ve Torun Center projelerinden kaynaklanan 235 milyon TL'lik satışlarının da gelire yansımasıyla Torunlar GYO 2019 yılında 991 milyon TL satış hasılatı elde etti. Torunlar GYO, 778 milyon TL finansal giderden dolayı gayrimenkul değer artışı hariç 2019 yılını 88 milyon TL zarar ile kapattı.