53 bin kez ByLock’a girmiş

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, "FETÖ üyeliği" suçundan 11 yıl 6 ay 22 gün hapse çarptırılan Levent Özgüzel'e verilen cezanın gerekçesini açıkladı. FETÖ kumpası olduğu anlaşılan kozmik oda soruşturmasının savcısı Mustafa Bilgili ve İzmir askeri casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç ile irtibatlı olduğu belirtilen "mahrem imam" Levent Özgüzel'in, 53 binden fazla kez ByLock sunucularına bağlanlandığı tespit edildi. Sanık Özgüzel'in geçmişte örgüt içinde "askeri öğrencilerden sorumlu doktorluk", "ser-gözcülük", "eğitim alanında ortaokul, üniversite eyalet imamlığı" yaptığı, son olarak da yargı yapılanması içinde "üst düzey görev aldığı" anlatıldı.FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen Özgüzel'in, program üzerinden FETÖ'cü hakim/savcılarla ve örgüt içindeki diğer mahrem imamlarla irtibatlı olduğu bildirildi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanık Özgüzel'in, programa 53 binden fazla kez bağlandığı gerekçeli kararda yer aldı. Buna göre, Özgüzel, sonu "02" ile biten GSM hattından 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock sunucularıyla toplam 53 bin 792 kez bağlantı kurdu. Atılı suçun ceza alt sınırından uzaklaşılarak sanık Özgüzel'e 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.