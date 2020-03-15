Turkcell’den uzaktan eğitime 6 GB internet

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Okullarıntatil edilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin başlatılması kararının ardından Turkcell de harekete geçti. Şirket, öğretmen, öğrenci ve velilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 3 GB desteğini, 3 GB daha ilave ile toplam 6 GB'ye çıkartıyor. Fiber kullanan Turkcell'liler de EBA altyapısından sınırsız şekilde yararlanabilecek. Öğretmen, öğrenci ve velilerin 6 GB paketleri hatlarına tanımlayabilmeleri için BiP'teki 'Keşfet' bölümünde bulunan EBA kanalını takip etmeleri yeterli olacak. Türkiye'nin resmi dijital eğitim platformu olan EBA'nın içeriklerinden faydalananların 12 ay boyunca 6 GB ücretsiz internet üyelikleri de devam edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Biz dünyanın en güçlü mobil ve fiber altyapısını bugünler için kurduk. Bu altyapı bugün de öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetinde. Özellikle geleceğimiz olan çocukların eğitimlerine sunduğumuz destek ile hayatlarında önemli yer edindiğimiz için de gururluyuz" dedi.BiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip edilecek. "6 GB Paketinizi Aktifleyin" butonuna tıklanacak. Paket tanımlanacak. BiP indirimi http://mobiltr.co/BiP adresinden yapılıyor.