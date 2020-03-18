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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi!

vatandaşlar tarafından merak edildi. Emeklilere yılda iki kez ödenen ikramiye tutarı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsü sebebiyle alınan önlemler kapsamında ekonomi ile ilgili dengelerin değişmesi vatandaşların yakından ilgilendiği bir konu oluyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan salgın hastalık corona virüse ilişkin tüm gelişmeler sonrasında Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan yaptığı son dakika açıklamalarında koronavirüse ilişkin alınacak tedbirler ile birlikte “?” sorusunun yanıtını da vermiş oldu. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte son dakika detaylar!

Giriş Tarihi: 18.3.2020 19:44 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 19:45 ABONE OL
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüse ilişkin yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan; yapılan toplantıda emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğine dair açıklamayı yaptı. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın toplantısında emekli bayram ikramiyesi ve diğer konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs için mücadele kapsamında alınan tedbirler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İşte bilgiler!

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi!
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