SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 emekli bayram ikramiyesi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüse ilişkin yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan; yapılan toplantıda emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğine dair açıklamayı yaptı. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı basın toplantısında emekli bayram ikramiyesi ve diğer konulara yönelik açıklamalarda bulundu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs için mücadele kapsamında alınan tedbirler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

İşte bilgiler!