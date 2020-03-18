İş dünyasında corona virüsü teyakkuzu

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle iş dünyası çalışanlarının yanı sıra halk sağlığını korumak için teyakkuza geçti. İşletmelerde hijyen önlemleri en üst safhaya çıkarılırken, ülke genelinde Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına harfiyen dikkat ediliyor. Reel sektörün belkemiği konumundaki Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) corona virüsü salgını nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Binlerce kişinin istihdam edildiği OSB'ler salgın için gerekli dezenfekte işlemlerinin yanı sıra işyeri hekimleri kanalıyla sık sık bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Üretimin yanı sıra hayati önem taşıyan perakende ve bankacılık sektörü de alarma geçti. Önlemlerden taviz verilmiyor.



PARMAK İZİ YERİNE ATEŞ ÖLÇÜLÜYOR

Yüzlerce işyerinin bulunduğu ve on binlerce çalışanın kümelendiği OSB'ler tüm ortak alanları dezenfekte ederken, çalışanlara yönelik önlemleri de artırdı. Birçok fabrikanın işe girişlerde çalışanlarının ateşini ölçmeye başladığını söyleyen Dilovası Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, şu bilgileri verdi: "Önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla önlemlerimizi artırdık. Sonuçta burada devam eden bir üretim süreci var. Bir yandan bunu sağlamaya çalışırken bir yandan da çalışanların sağlığını korumak durumundayız. Bu kapsamda örneğin birçok fabrika girişte ateş ölçümü yapıyor. Hasta olanlar üretime dahil edilmeyerek hastanelere yönlendiriyor. Ayrıca virüs kaygısı nedeniyle parmak izi uygulamasına da son verdik."



MAVİ YAKALILAR GÜNDEMDE

Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım, fabrikaların dezenfekte edildiğini söyledi. Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Ofisi çalışanlarına evden çalışma imkânı getirilmesinin önemine dikkat çeken Yıldırım, asıl önemli noktanın mavi yakalılar için getirilecek çözüm olduğunu anlattı. Mavi yakalıların çalışma düzenini belirlemenin işverenler için sıkıntı yarattığını söyleyen Yıldırım, "Çalışanın mağdur olmaması için izinlerin ücretli olması lazım. Ancak üretimi düşen ve siparişleri azalan işverenin bunu karşılaması çok zor" diye konuştu.







PARA ÇEKME LİMİTİ 5.000 TL TEMASSIZ ÖDEME 250 TL

Ekonominin en önemli aktörlerinden olan bankalar çalışanlarının yanı sıra toplum sağlığını korumak için sıkı önlemler alıyor. Hizmetlerinde kesintiye gitmeden, bir dizi yeni uygulamayı hayata geçiren bankalardan müşterilerine tüm nakit dışı işlemleri için mobil ve internet bankacılığını kullanmaları tavsiyesi geldi. Garanti BBVA ve İş Bankası ATM'lerden günlük minimum para çekme limitini 5.000 TL'ye çıkardığını bildirdi. Birçok banka müşterilerinin şubelerde fiziksel olarak birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısını kontrollü olarak belirlemeye başladı. Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) de bugün itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 120 TL'den 250 TL'ye yükseltildiğini bildirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle gözlerin çevrili olduğu bankalar, çalışanlarına yönelik riskleri azaltmak için bir dizi önlemi uygulamaya aldı. Garanti BBVA, genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi, tüm lokasyonlarında hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarına idari izin kullandırarak bu kişilerin evlerinde kalmalarını istediklerini bildirdi. Bu kapsamda çalışanların büyük bir kısmı, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürecek.



'AVM'LERDE HİJYEN EN ÜST SEVİYEDE'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, bütün AVM'lerde hijyen kurallarının en üst düzeyde uygulandığını, yürüyen merdiven ve asansörlerin yarım saatte bir dezenfekte edildiğini söyledi. AVM'lerin alınan bu önlemler sayesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri en hijyenik mekânlar olduğunu ifade eden Başkan Altaş, "Buna rağmen kamu otoritesi kapatılma yönünde bir karar alırsa elbette buna uyarız" diye konuştu.



MARKALAR KAPATMA TALEP ETTİ

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ilgili bakanlıklardan mağazaların kapatılmasını talep etti. Dernek Başkanı Sinan Öncel, "İşimizin doğası gereği Sağlık Bakanlığı'nın virüsten korunmak için önerdiği hiçbir kurala bizim çalışanlarımızın uyması mümkün değil. Sürekli yerli ve yabancı müşterilerle temas halindeler. Bunun yanı sıra para alışverişi yapılıyor. Biz de BMD yönetimi olarak hükümetin belirlediği tarih aralığında alışveriş merkezi ve cadde mağazalarımızın kapatılmasını talep ettik. Çünkü çalışanlarımızda doğal olarak büyük bir tepki ve tedirginlik var" dedi.







GIDA TEDARİĞİNDE SIKINTI YAŞANMIYOR

Çalışanlarının hijyen eğitimlerini sıklaştırdıklarını bildiren Gıda Perakendecileri Derneği de yaptığı açıklamada mağaza, market, restoran ve eve teslimat yapan sipariş noktalarında da yoğun önlemler aldığını bildirdi. Ürün tedariğinde bir sıkıntı öngörmediklerini söyleyen GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Dernek üyesi market ve gıda servis zincirleri olarak 81 ildeki 40 bini aşkın satış noktasında ürün ve hizmet tedariğini kesintisiz sürdürüyoruz" dedi. Müşterilerine alışverişlerinde diğer tüketicileri düşünerek hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Aykaç, temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun gibi ürünlerde fiyat artış talebi geldiği bilgisini de verdi.



REEL SEKTÖRE DESTEK VERİLSİN

CORONAorona virüsünün bazı sektörleri olumsuz etkilediğini söyleyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Bunların başında perakende ve hizmet sektörü geliyor" dedi. Bu sektörlerde yüzde 50'ye varan daralmalar izlendiğini söyleyen Aydın, şunları kaydetti: "Virüs nedeniyle toplu ortamlardan kaçınılması hizmet sektöründe birçok müşterinin kaçmasına sebep oldu. Bu durum sektördeki firmaların yanı sıra tedarikçileri de olumsuz etkiliyor. Hükümetimizden bu kapsamda somut adımlar atarak, mali, parasal ve finansal yönde etkili bir eylem planı oluşturulmasını bekliyoruz."



İTO'DAN ONLINE ÇAĞRISI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) virüs tehlikesine karşı odaya üye olan 414. 465 şirkete internet sitesinde sunulan e-belge hizmetlerini daha çok kullanma çağrısı yapıtı. Başkan Şekib Avdagiç, "İstanbullu firmaları, odamız temsilcilikleri ile 'fiziki temas' kurmak yerine çok daha avantajlı olan 'online mesafede' kalmaya, işlemlerini internet üzerinden yapmaya davet ediyorum. Bunu üyelerimizden kendi sıhhatleri için istiyoruz" dedi.



ATO VİRÜS TEDBİRLERİNİ ARTIRDI

Ankara Ticaret Odası (ATO) da üye ve personelini korumaya yönelik bazı tedbirler aldı. Söz konusu tedbirler kapsamında odanın kurum içi ve dışında yapılacak tüm toplantı, eğitim, seminer, çalıştay ve organizasyonları ertelendi. ATO binası düzenli olarak dezenfekte edilirken, binada çeşitli alanlara el dezenfektanları yerleştirildi. Kronik rahatsızlığı olan personelin yanı sıra 60 yaş üstündekiler ve 12 yaş altı çocuğu olan kadınlar 2 hafta idari izinli sayılacak. Ankara Sanayi Odası (ASO) da dün yaptığı tek maddelik toplantıda alınacak tedbirleri değerlendirdi.



BTSO RAPOR HAZIRLA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı yazılı açıklamada corona virüsü salgınının toplumsal sağlığı olduğu kadar ekonomiyi de olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Başkan İbrahim Burkay, "Virüsün ekonomideki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla üyelerimizin görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırladığımız raporumuzu TOBB ve ilgili bakanlıklarımıza ilettik" diye konuştu.