Yöneticilerin dijital asistanı 5 milyon dolar yatırım aldı

Apartman ya da site gibi toplu yaşam alanı yöneticilerine, aidatlardan finans yönetimi ve dijital güvenlik sistemlerine kadar entegre çözümler sunan Apsiyon girişimi, 5 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına imza attı. 8 yıl önce kurulan Apsiyon, Türkiye'de 750 binden fazla konuda dijital yönetim asistanı olarak entegre çözüm sunuyor. Yatırım miktarını toplam 10 milyon dolara taşıyan Apsiyon, yeni yatırımı küresel pazarda büyümeye ayıracak. Türkiye dışında Kıbrıs, Azerbaycan, Ukrayna, Karadağ ve Makedonya gibi ülkelerde de kullanılan Apsiyon'un 2020 yurtdışı hedefleri arasında Avrupa ve Ortadoğu pazarları bulunuyor. Böylesine kritik bir dönemde Türkiye'den bir girişimin aldığı yatırım büyük önem taşıyor.