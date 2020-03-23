Karşılıksız çekte para ve hapis cezasına erteleme

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle belli oranda sıkıntıya giren özellikle küçük işletmelerin rahatlatılması için önemli bir adım daha atılacak. AK Parti, karşılıksız çek suçları için verilen para ve hapis cezalarının ertelenmesi ile ilgili düzenlemeyi hızla Meclis gündemine taşıyıp yasalaştırma karara aldı. Karşılıksız çek için verilen para ve hapis cezaları üç yıl süre ile ertelenecek. Bankalar, bu durumda olanlara kara listeyi dikkate almadan kredi verecek. Karşılıksız çek veren kalan tutarı ise 3 yıl içinde ödeyecek. Bu süre içinde borcun tamamı sorunsuz ödenirse karşılıksız çek nedeniyle verilen hapis ve tüm diğer cezalar sonuçları ile birlikte ortadan kalkacak. Çeki karşılıksız çıkanlar bankaların kara listesine giriyor. Bu kişilere kredi verilmiyor. Yapılacak düzenleme ile bankaların kredi verirken kara listeyi dikkate almaması istenecek. Bir anlamda sicil affı anlamına gelebilecek bir düzenleme yapılacak. Özel bankalar bunu uygulamasa bile kamu bankalarının kara liste uygulamasının önüne geçilmiş olacak.