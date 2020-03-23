Yerli solunum cihazına destek

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik" ifadesini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınması, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu haller dışında evden çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Bayraktar şöyle devam etti: "Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz. Tüm Teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız."



ASELSAN DA 250 SİPARİŞ VERDİ

Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, "Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz" dedi.