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personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu! illere göre dağılımı…

Türkiye’deki corona virüsü vaka sayıları ve son durum ile ilgili neredeyse her akşam bilgi veren Fahrettin Koca, geçtiğimiz akşam yaptığı canlı yayında bünyesine 32 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin üzerine on binlerce kişi araştırmalara başlarken, 32 bin personel alımı için kadro dağılımı ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı. Öte yandan kadro ve branş dağılımı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ‘11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi’ unvanlarında olacağını vurguladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı illere göre dağılımı…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:52 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı illere göre dağılımı…

personel alımı ile ilgili ayrıntılar on binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Bakan Koca, yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bin personel alımı yapılacağını belirtmişti. Personel alımı ise 1 Mart tarihi itibariyle başlıyor. On binlerce kişiye iş kapısı açacak olan bu alımlar, koronavirüs ile mücadelede daha etkin bir rol oynamak için yapılıyor. Bu noktada merak edilen hususlar arasında ' kadro ve branş dağılımı' oluyor. Konuyla ilgili detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Koca, '11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında olacağını vurguladı.' Haberimizin içerisinden Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz…

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından verilen 18 bin personel alımı müjdesi ile ilgili işlemler 1 Mart itibariyle başlıyor. Adayların heyecanla beklediği konunun tüm detaylarını sizler için derledik.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu! Sağlık Bakanlığı personel alımı illere göre dağılımı…
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