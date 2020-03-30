1 yıl satış yapmasa da maaş ödeyecek

ALJ Türkiye ve Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, koronavirüs salgınının ekonomi ve iş üzerindeki etkilerini değerlendirdi. ALJ Türkiye grup şirketleri bünyesinde yaklaşık 500 bordrolu, taşeron ve hizmet veren firmalarla yaklaşık 900-1.000 kişilik bir ekibin sorumluluğunu taşıdıklarını söyleyen Bozkurt, "En kötü senaryomuza göre, bugünden itibaren sene sonuna kadar satışlarımızın tamamen durduğu ve hiçbir gelir elde etmediğimiz bir ortam söz konusu olsa dahi, çalışanlarımızın ve ailelerinin mağdur olmaması için her ay ücretlerini ödeyecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu süreçte kimseyi işten çıkartmayacağımız gibi, zorunlu izne göndermeyeceğiz veya ücretsiz izin kullanmaya da zorlamayacağız" dedi.Bayi sahiplerine çalışanlarına sonuna kadar sahip çıkmaları konusunda çağrıda bulunan Bozkurt, şöyle devam etti:"En büyük fedakarlığı yapan bayi çalışanlarımız, risk grubu olarak en yüksek konumdalar. Yarın bu durum düzeldiğinde; kayıpları telafi edebileceğiz. Ülkemizde son iki senelik ertelenen talep vardı. Üzerine bu sürecin talebi de bindiğinde, pazarda çok ciddi artışlar olacaktır. Bu iş ortadan kalktığı anda satış ve servislerde patlama olacağını gözlemlemek çok zor değil. O gün geldiğinde de, tecrübeli elemanlara ihtiyacınız olacaktır."Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kısa çalışma desteğine başvurmayacaklarını ifade eden Bozkurt, "Bu desteği çok anlamlı ve gerekli buluyoruz. Ancak, bu destekten öncelikle KOBİ büyüklüğündeki işletmelerin faydalanarak, çalışanlarını mümkün olduğunca korumaları beklenmektedir. Bizim gibi daha büyük ve güçlü şirketlerin bu bütçeye ortak olmayarak, daha küçük firmaların bundan faydalanmasına olanak tanımamız gerekiyor" şeklinde konuştu.