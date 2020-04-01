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kredi borcu ödemeleri ertelendi mi? Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında KYK kredi borcu ödemesi yapılacak mı?

borçları ile ilgili Cumhurbaşkanı 'dan son dakika haberi geldi. Corona virüsünün ortaya çıktığı ilk günden bu yana binlerce öğrenci, KYK kredi borçları ertelendi mi sorusunun yanıtını araştırıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmasında, KYK kredi borçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, alınan ekonomik önlemler çerçevesinde, öğrencilerin 3 aylık KYK kredi borçlarını erteleyebileceğini söyledi. Ayrıca Başkan Erdoğan, KYK kredi ve burs ödemelerinde asla bir kesinti olmayacağını da duyurdu. İşte KYK kredi erteleme ile ilgili son dakika haberinin detayları..

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:09 ABONE OL
KYK kredi borcu ödemeleri ertelendi mi? Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında KYK kredi borcu ödemesi yapılacak mı?

On binlerce öğrencinin merakla beklediği kredi ödemeleri ile ilgili son dakika haberi geldi. Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası corona virüse karşı alınan önlemleri açıklayan Başkan Erdoğan, ekonomi alanındaki tedbirlere ilişkin de önemli maddeler a çıkladı. Özellikle, KYK kredi borçları ertelendi mi sorusu, öğrenciler için merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredi ve burslarının öğrencilere kesintisiz olarak ödenmeye devam edeceğini açıklarken, geçmişe dönük KYK borcu ödeyen öğrencilere de müjdeli haberi berdi.

KYK BORÇLARI ERTELENDİ!

Corona virüsü ile mücadele süreci boyunca, öğrenciler KYK kredi borçlarını erteyelebilecek. Bu erteleme, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin detaylar...

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KYK kredi borcu ödemeleri ertelendi mi? Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 aylarında KYK kredi borcu ödemesi yapılacak mı?
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