3.4 milyon SMS 34 milyon lira katkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına verilen destek beşinci gününde de yurt genelinde artarak sürdü.303 bin 736 vatandaşın bağış yaptığı, 3.4 milyon kişinin SMS ile destek (34 milyon TL) verdiği kampanyada toplanan para 1 milyarı aştı. Türkiye'nin önde gelen grupları desteklerini açıklarken, vatandaşların SMS yağdırması, ülke insanının kampanyayı gönülden sahiplendiğini gösterdi.Kampanya başladığı andan itibaren büyük destek veren iş dünyasının yardımları dün de hız kesmedi. Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş - Yüce Oto Ortaklığı/Skoda, Doğuş İnşaat, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Turizm, n11.com ve TÜVTÜRK başta olmak üzere tüm Doğuş Grubu ailesi ile 15 milyon TL katkı sağladığını bildirdi.Yapılan yazılı açıklamada, "Bugün birlik ve dayanışmanın önemini en yüksek seviyede hissediyor ve güzel ülkemizin bu süreci en az zarar ile atlatabilmesi için çalışıyoruz" denildi. TÜVTÜRK'ün 500 bin maske bağışı, Grand Hyatt ve Soho House otellerinin ise tam kapasite ile süresiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis edildiği hatırlatıldı.Şevket Sabancı kendi ve eşi Hayırlı Sabancı adına 10 milyon lira ile kampanyaya katılırken, Ahmet Nazif Zorlu'nun sahibi olduğu Vestel Beyaz Eşya ise 5 milyon liralık bağışta bulundu. Lacoste ve Burberry gibi pek çok lüks giyim markasının Türkiye haklarını elinde bulunduran iş insanı Ahmet Eren yönetimindeki Eren Holding de 5 milyon ile kampanya destek verdi.Mücadele sürecine 30 milyonun üzerinde bir kaynak ayırdıklarını açıklayan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, kampanyaya 5 milyon lira bağışladı. Kampanyaya 5 milyon lira bağışlayan Yıldızlar Yatırım Holding'den yapılan açıklamada bugüne kadar yaşanılan her türlü zorlukta Türkiye'nin, devletin yanında olmayı bir vatandaşlık görevi olarak gördükleri ifade edildi.Türk sanayisinin en eski firmalarından biri olan Tekfen Holding'in kurucularından 95 yaşındaki iş insanı Ali Nihat Gökyiğit ise 1 milyon liralık destek açıkladı.Kampanyaya TESKOMB 7 milyon, ING Bank 5 milyon, SICPA Turkey Ürün Güvenliği 3 milyon 177 bin, Termik Santral ile Elektrik Üreticisi 3 milyon, B. Ergünler Yol Yapı 2 milyon 650 bin, Ankara Ticaret Odası, Sancak İnşaat ve İGSAŞ 2 milyon, Kipaş Şirketler Grubu ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ve Gülsan Sentetik Dokuma 1 milyon 500 bin, Keskinkılıç Gıda 1 milyon 200, Altur Turizm ise 1 milyon 20 bin TL bağışta bulundu.milyon lira ile kampanyaya katılanlar ise şu şekilde sıralandı: Doğal Afet Sigortaları Kurumu, A.N.G. Eğt. Sağ. Kül. San., Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Anagold Madencilik, Ankara Anonim Türk Sigorta, Betuyab A.Ş., İstanbul ve Mar. Ege Akd. Karadeniz Blg. Deniz Tic. Odası, Kaptan Demir Çelik, Kardökmak A.Ş., MEMUR-SEN, Nuh Çimento, Tarım Sigortaları Havuzu, Uzmar Uzmanlar ve Yayla Agro.