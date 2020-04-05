SON DAKİKA: 6 ay geri ödemesiz ve ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları ne, sonucu ne zaman açıklanacak?

Ekonomide alınan koronavirüsü tedbirlerine yönelik son dakika haberleri peş peşe geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan verilen 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuruları kabul edilmeye başlandı. Bilindiği üzere, üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığı ile dar gelirli ve istenen şartları karşılayan vatandaşlara 6 ay ödemesiz, ertelemeli ve 36 ay vadesiz 10 bin TL ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Bu doğrultuda, 2020 Temel İhtiyaç Desteği kredi başvurusu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.

10 BİN TL GERİ ÖDEMESİZ TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Temel İhtiyaç Desteği hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

İşte, son dakika haberinin detayları;