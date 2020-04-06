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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Evden başvurusu nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu şartlar altında emekli maaşını çekmek için bankaya gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlara maaşları, evde teslim ediliyor. Bunun için evden başvurusu almak amacıyla başvuru yapılması gerekiyor. Bununla birlikte emekli bayram ikramiyeleri için de aynı durum söz konusu. Peki ne zaman yatacak, evden emekli maaşı almak için başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:40 ABONE OL
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?

Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü vatandaşların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı. PTT üzerinden evde alacakların e-Devlet aracılığıyla başvuru yapması gerekirken 155 ve 156'yı arayarak emniyet güçlerinden ve sosyal yardım kurumlarından destek alınması da mümkün. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Evden emekli maaşı nasıl alınır? İşte evden emekli maaşı alma adımları…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerine değinen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.

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Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Evden emekli maaşı başvurusu nasıl yapılır?
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