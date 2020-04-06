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Haberi: E Devlet ile ücretsiz maske alımı başvurusu başladı! E Devlet ve ePttAVM bedava adrese teslim maske nasıl alınır?

ePttAVM ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılır? Son dönemde etkilerini arttıran corona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz günlerde market ve Pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ‘PTT ücretsiz maske dağıtımı’ yapılmaya başlandı. EpttAVM üzerinden yapılacak başvurular ile 20-65 yaş arası kişilere verilen maskeler, dün akşam vatandaşların yoğun talebi ile karşılaştı. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle sitenin kilitlenmesi ise alternatif bir çözüm olan E Devleti beraberinde getirdi. ePttAVM maske başvuruları E-Devlet üzerinden yapılacak! Peki, E-Devlet ? Haberimizin içerisinden Sağlık Bakanlığı ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili detayları bulabilir, e-devlet PTT ücretsiz maske talebi ile ilgili ayrıntılarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 12:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: E Devlet ile ücretsiz maske alımı başvurusu başladı! E Devlet ve ePttAVM bedava adrese teslim maske nasıl alınır?

T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı almış oldukları ortak karar doğrultusunda ePttAVM üzerinden 20-65 yaş arasında vatandaşlara ücretsiz maske temini yapılacağını olarak açıklamışlardı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine milyonlarca vatandaş ePttAVM sitesine giriş yaparak, başvurularını gerçekleştirmek istedi. Ancak yaşanan bu yoğunluk sitenin kilitlenmesine neden oldu. Yoğun talep üzerine, daha sağlıklı hizmet verilmesi için ePttAVM maske dağıtımı artık e-Devlet üzerinden yürütülecek. Peki, E Devlet ve ePttAVM ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? PTT ücretsiz maske dağıtımı ve talebi ile ilgili son dakika ayrıntılarını haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…

E-DEVLET PTT ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI, TALEBİ VE BAŞVURUSU

Market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunda hale getirilmesi ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağı açıklandı. Ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.

EPTTAVM MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? PTT ONLİNE MASKE BAŞVURUSU

Ücretsiz maske başvurusu dün akşam itibariyle EPTTAVM üzerinden açılmıştı. Ancak yaşanan yoğunluk üzerine daha sağlıklı bir hizmet alınabilmesi amacıyla başvuruların ve dağıtımların E-Devlet üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI E DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimizin içerisinden konuyla ilgili ayrıntılara ulaşabilir, son dakika açıklamalarını bulabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: E Devlet ile ücretsiz maske alımı başvurusu başladı! E Devlet ve ePttAVM bedava adrese teslim maske nasıl alınır?
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