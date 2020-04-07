65 bin kişinin kredi kartı borcu ertelendi

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, koronavirüs salgını kapsamında KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekteki 19 bin şirketin 14.5 milyar lira tutarındaki kredisini ötelediklerini söyledi. Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterinin 305 milyon lira tutarındaki kredi kartı borçlarını da ertelediklerini belirten Üstünsalih, "Toplam olarak baktığımızda; bireysel ihtiyaç, konut, otomobil ve yapılandırma kredilerinin ertelenmesi için 200 bin bireysel müşterimizin, toplam 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerinin erteleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdik. 21 bin Banko Çek müşterimize 6.5 milyar lira tutarında limiti dolaşıma sunduk. Limit sıkıntısı çekenlere de çözüm getirdik. Bugün itibarıyla yine, 66 bin KOBİ ve ticari müşterimizin kart limitini 774 milyon lira, 54 bin bireysel müşterimizin kart limitini ise 191 milyon lira tutarında artırdık" dedi.Üstünsalih, bu dönemde herkesin rahatlıkla finansmana erişmeye devam edeceğini vurguladı. Hiçbir vatandaşın işini kaybetmesine, hiçbir işletmenin de işçi çıkarmak zorunda kalmasına razı olamayacaklarını ifade eden Üstünsalih, bunun önüne geçebilmek için tüm imkânları seferber ettiklerini belirtti. Üstünsalih, sıkıntıya düşen herkese destek vereceklerini söyledi.'İŞE Devam Kredi Desteği'yle firmalara 3 aylık maaş gideri kadar, 6 ay ödemesiz, yüzde 7.5 faiz, 36 ay vadeyle kredi sunduklarını söyleyen Üstünsalih, teminat eksiği bulunan firmalara da Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaletinin sağlandığını bildirdi. 30 Haziran'a kadar keşide edilmiş çeklerin ödemesi için 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli, yıllık yüzde 9.5 faiz oranıyla Çek Ödeme Desteği sunduklarını hatırlatan Üstünsalih, "51 bin çiftçimizin 'Tarım Kart' limitlerini, çiftçi başına 2 bin liradan az olmamak üzere yüzde 25 artırdık. Düşük gelirli vatandaşlarımıza 36 ay vadeyle, 6 ay ödemesiz, 0.49 faizle kredi sunuyoruz" dedi.