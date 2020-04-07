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İşte corona virüsle mücadele kapsamında hastane yapılacak 'ndaki son durum

, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ve Sancaktepe Havalimanı'na hastane yapılacağını açıkladı. Atatürk Havalimanı'ndaki son durum görüntülendi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 10:09 ABONE OL
İşte corona virüsle mücadele kapsamında hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını söylemişti. Video konferans yöntemi ile yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Atatürk Havalimanı alanını bin odalı, Sancaktepe'deki havaalanının olduğu alanı da bin odalı hastaneye dönüştüreceğiz. Çalışmaları 45 gün içinde bitireceğiz ve milletimizin hizmetine sunacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

Açıklamaların ardından Atatürk Havalimanı'ndaki son durum sabah saatlerinde görüntülendi. Havalimanı içerisindeki terminallerde park halinde bulunan uçaklar ve uçakların kalkış ve inişlerinin normal bir şekilde yapıldığı görüldü. Hastane çalışmalarının gün içerisinde başlayacağı öğrenildi.

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İşte corona virüsle mücadele kapsamında hastane yapılacak Atatürk Havalimanı'ndaki son durum
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