Maske fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Cerrahi, N95, 100’lü ve tıbbi maske fiyatları ne kadar?

Şu sıralar en çok merak edilen sorulardan bir tanesi "Maske fiyatları ne kadar?" sorusunun yanıtı oluyor. Corona virüsü sebebiyle market, pazar, toplu taşıma gibi ortak kullanılan alanlarda maske takılması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı her geçen gün bunun önemini vurgularken öte yandan fiyatları da kullanım şekline ve özelliğine göre değişmektedir. Buna göre; maske fiyatları ne kadar kaç TL oldu_ N95, cerrahi, 100'lü ve tıbbi maske fiyatları ne kadar?

MASKE FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Maske kullanımın zorunlu hale gelmesinin ardından maske fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılır hale geldi. Tek kullanımlık tıbbi bir malzeme olan N95, 100'lü, cerrahi ve tıbbi maske fiyatları ne kadar oldu?

İşte yanıtı!