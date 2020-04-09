Müşteriye maske ücretsiz

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın market ve eczanelerde maskelerin ücretsiz verileceğini açıklamasının ardından Türkiye'nin önde gelen market zincirleri isteyen müşterilerine ücretsiz maske vermeye başladı. Dün itibarıyla Migros ve CarrefourSa mağaza girişlerinde talep eden müşterilerine maske dağıtımına geçti. Bim ve A101 gibi ucuzluk zincirlerinin de önümüzdeki günlerde ücretsiz dağıtıma başlaması bekleniyor. Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Onur Marketler'in CEO'su Erdal Tüfekçi, geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı'nın CarrefourSa, Migros, A101, BİM, Şok ve Metro olmak üzere 6 market zincirine piyasa fiyatının altında tüketiciye kârsız satılmak üzere maske dağıtımı yaptığını ancak Başkan Erdoğan'ın 'ücretsiz verilecek' açıklamasının ardından maskelerin satışının durdurulduğunu söyledi. Marketlerin bir kısmının bunu kendi çalışanlarına bir kısmının ise müşterilerine dağıtma kararı alabileceğini dile getiren Tüfekçi, bütün marketlerin ücretsiz maske dağıtımı yapmak için tedarik beklediklerini söyledi. Eczanelerde ise henüz ücretsiz maske dağıtımı başlamadı. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "Eczacılarımız, halka maske teminini sağlamak adına fahiş fiyatlardan maske temin etmek zorunda kaldı. Bu nedenle, maske bedelini devletin sübvanse etmesi son derece olumlu ve doğru bir yaklaşım" dedi.Maske tedariki ile ilgili piyasadaki belirsizlik artınca vatandaş da çareyi evde maske yapımında buldu. Öyle ki hem sosyal medyada hem de video paylaşım sitelerinde evde maske yapımı tarifleri paylaşılıyor.