Gıdada ihracatçı ülke oluruz

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tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması amacıyla attığı adımlar sektör oyuncuları tarafından da desteklendi. Dünyada gıda savaşlarının başladığına dikkat çeken Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, gıda güvenliğinin önümüzdeki yılların en önemli argümanı olduğunu vuruladı."Biz tarımda yeniden kendine dönüşü sağlıyoruz" diyen Reis, şöyle devam etti: "Gıdada özellikle temel ihtiyaçlar olan buğday, arpa, yağlı tohumların bu proje kapsamında ekilecek olması çok büyük önem arz ediyor. Mesela Erzincan 1970'li yıllarda en iyi fasulyenin üretildiği yerdi. Erzurum'da dünyanın en kaliteli yeşil mercimeği yetişirdi. Bu projeyle yeniden bu ürünlerin yetişeğini görüyoruz. Türkiye geçen yıl nohutta stratejik kararlarla ithalatçı ülkeden ihracatçı konuma geldi. Diğer bakliyat ürünlerinde de aynısını yapabiliriz. Pilot uygulama tüm ülkeye yayıldığında ve doğru ekim politikasıyla Türkiye gıdada kendine yeter; üstüne de ihracatçı ülke konumuna geçebilir."Hakan Agro DMCC Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci de, toprağa yakın olanın gücü elinde tutacağını belirterek, "Gelişen dünya nüfusu ve insanların beslenebilmesi, tedarik rolündeki firmaları sürekli ön plana çıkaracak. 2035'te arz-talep dengesi arz lehine gelişecek. Toprağa yakın olan, üreten ve elinde satacak olan ürünü olan tarımı kontrol edecek. Markalar her zaman kendi değerini koruyacak ama üretim firmaları daha fazla ön plana çıkacak. En temel ihtiyaçlarımız olan su ve gıda güvenliğinde bugünden alınacak tedbirler gelecekte ülkemizi sosyo-politik açıdan daha güçlü kılacak" dedi.ATIL arazilerde yapılacak ekimin buğday, arpa, yağlı tohumlar gibi stratejik ürünler olduğuna dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cevat Delil, "Türkiye'nin özellikle yağlı tohumlarda yıllık 4 milyar dolarlık açığı var. Bu projeyle yağlı tohumlara öncelik verileceğini görüyoruz. Çok doğru ve stratejik bir hamle. Çiftçimiz de motive eder" diye konuştu.TARIM Ürünleri Hububat, Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği Başkanı İsmet Aral, virüs nedeniyle Rusya ve ABD'nin iki ay buğday ihraç etmeyeceğini hatırlatarak, şunları anlattı: "Bizim ithalata dayalı ürünleri de üretmemiz gerekiyor. Buğdayda kendimize yetiyoruz ancak makarna ve un ihracatı için ithalat yapıyoruz. Pilot uygulamayla başlatılan bu projede buğday da ekilecek. Şu an için küçük bir arazi ancak proje tüm ülkeye yayıldığında ciddi bir ürün arzı oluşur."