Biz bize Yeteriz’e 1.6 milyarlık bağış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek tüm hızıyla devam ediyor. 515 bin adet bağış yapılan kampanyada toplam miktar 1 milyar 612 milyon TL'yi geçti. 5 milyon 352 bin SMS ile 53 milyon 524 bin 90 TL toplandı. Kampanyada son bağış açıklamaları Safi Holding iştiraki Safi Derince Limanı ve Akasya Alçı Maden Üretim iştiraki Akyaka Park AVM'den geldi. Kampanyaya 2.5 milyon TL bağışta bulunan Safi Holding'den yapılan açıklamada, "Bu milli dayanışmada yerimizi almanın mutluluğunu yaşıyoruz" denildi. Kampanyaya 1 milyon 71 bin TL bağışta bulunan Akyaka Park AVM, eş zamanlı olarak çalışanlarına da birer maaş ikramiye verdi. Akasya Alçı Maden Üretim CEO'su Mahmut Çelik, "Zorlu süreçte devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.Sağlık görevlileri için yapılan bağışlar da hız kesmedi. Vakko, maske üretim kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir makine yatırımı yaptı. Şirket, otomatik makineler ile sterilize üretilen 3 milyon maskeyi Sağlık Bakanlığı'na teslim edecek. Moda perakende markası H&M de 18 hastaneye tişört, çorap ve iç çamaşırdan oluşan 30 bin adet kıyafet desteği sağladı.