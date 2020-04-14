Yargıtay dosya sorgulama 2020: Devlet yargıtay dava dosya sorgulama nasıl yapılır?

Genel Bilgi Toplama (GBT), İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak işlerini yürüten bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti anayasası çerçevesinde işlemekte olan yapı, anayasadan haklarla bilgi toplar ve kayıtları tutar. Bu bilgilere de en şeffaf şekilde ilgili kişilerin kolaylıkla ulaşabileceği sistemler kurulmuştur. Vatandaşların çoğu hakkında açılan davaları merak ediyor ve 'mahkeme dava sorgulama' ya da 'mahkeme dosya sorgulama' işlemlerini yapmak istiyor. Hakkınızda açılan davaları, mahkemeleri vs. dosya no ile dava sorgulama ya da T.C. ile dava sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeniz sizler için kolaylaştırılmıştır.

Yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?

Yargıtay dosya sorgulama işlemlerini internet üzerinden birkaç farklı yöntemle yapabilirsiniz.

Yargıtay kurumu üzerinden dosya sorgulaması: ilk olarak www.yargitay.gov.tr sayfasına giriş yapınız. Daha sonra, Yargıtay dosya sorgulama işlemi için hazırlanan 'Yargıtay dosya' ekranı üzerinden; il bilgisi, mahkeme türü, mahkeme, mahkeme esas numarası, mahkeme karar numarası ve savcılık esas numarası bilgilerini doldurmanız gereklidir. Bilgilerinizi girdikten sonra ilgili dosyanın ayrıntılarına ulaşabilirsiniz.

E-devlet kapısı üzerinden dosya sorgulama: ilk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Daha sonra T.C. kimlik numaranızla birlikte e-devlet şifrenizi, mobil imzanızı veya elektronik imzanızı kullanarak girişinizi gerçekleştirin. Buradan, Yargıtay bölümüne gelin ve alt başlıklardan olan Dava Dosya Sorgulama yazılı başlığı işaretleyiniz. Buradan açılan ekranda Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve e-devlet bünyesinde yer almakta olan ve resmi bir hizmet olan, GBT sorgulama, sabıka kaydı sorgulama ve Yargıtay karar sorgulama bilgilerinizin tümünü içeren sonuç ekranına ulaşmış olacaksınız. Dilerseniz bu sayfayı yazdırabilir ve elinizde bulunacak olan somut bir belge haline de getirebilirsiniz.

GBT nedir? GBT sorgulama nasıl yapılır?

Genel Bilgi Toplama (GBT), İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti anayasası çerçevesinde işleyen sistem, anayasadan almış olduğu haklar dahilinde bilgi toplar. Tüm bilgilerinizin toplandığı sanal bir belge niteliğindedir. Geçmişte herhangi bir suç unsuru işlediyseniz, buna dair bilgiler GBT sisteminize işlenir ve kayıtlı tutulur. GBT sisteminde yer almakta olan bilgiler özel ve gizli tutulur. İş başvurularında, işe alımlarda, polis sorgulamalarında ve diğer bir takım resmi kurumlarca bu belgeleriniz talep edilebilir. Ayrıca kişisel olarak sorgulamalarınızı internet üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür.

E Devlet İcra Dosyası Sorgulama! EDevlet giriş icra dosyası sorgula...

İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalısınız. Daha sonra T.C. kimlik numaranızla birlikte e-devlet şifrenizi, mobil imzanızı veya elektronik imzanızı kullanarak girişinizi gerçekleştirin. Daha sonra Adli Sicil Kaydı Sorgulama başlığı olan ekranda yer alan bilgileri göreceksiniz. Bu bilgileri dikkatlice okuyunuz. Bu bilgiler GBT sorgulaması için hazırlanmıştır. Daha sonra, okuduğunuz bilgileri onaylamanız gereklidir. Onayladıktan sonra 'devam et' yazan seçeneğe tıklayınız. Devamında açılan ekranda yer almakta olan, kurum türü, belgenin ne sebeple verileceği, belgenin nereye verileceği gibi bilgileri de sisteme doğru bir şekilde giriniz. Ardından da yine bu sayfada yer alan 'sorgula' seçeneğine tıklayınız.

Boşanma davası nasıl açılır?