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Milyonlarca emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. salgını sonrası en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkarılırken, emekliye bir müjde daha var. Bu yılın ikinci zammı Temmuz ayında alınacak. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarına göre belirlenen zam ile vatandaşlar maaşlarını artıracak. İşte emekli temmuz zammıyla ilgili son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 15.4.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 09:47 ABONE OL
Milyonlarca emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi... Bu yılın başında tüm emeklilerin maaşları artarken; Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 650 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapıldı. Yaşlılık, malullük aylığı alan emeklilere aylık asgari ödeme tutarı bin liradan bin 500 liraya yükseltildi. Bu kapsamda ek ödeme dahil geliri bin 500 lira olan emeklilere, bu aydan itibaren aylık en az bin 500 lira ödenmeye başlayacak. Emeklileri önümüzdeki süreçte yeni bir zam daha bekliyor. Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşı artacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak.

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Milyonlarca emekliye yeni zam! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak?
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